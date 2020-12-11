Зеленский вернул главу Днепропетровской области времен Порошенко

Президент Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Соответствующий указ № 558/2020 Зеленский подписал 10 декабря, сообщает Офис президента.

Другим указом, № 557/2020, президент освободил от должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Резниченко впервые был назначен на должность губернатора Днепропетровской области президентом Петром Порошенко в марте 2015 года. После смены власти Владимир Зеленский уволил его с этой должности в июне 2019 года.

По итогам местных выборов 2020 года Резниченко был избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии мэра Днепра Бориса Филатова "Пропозиція".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА в сентябре 2019 года.



