БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 647 8

Зеленский вернул главу Днепропетровской области времен Порошенко

Зеленский вернул главу Днепропетровской области времен Порошенко

Президент Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Соответствующий указ № 558/2020 Зеленский подписал 10 декабря, сообщает Офис президента.

Другим указом, № 557/2020, президент освободил от должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Резниченко впервые был назначен на должность губернатора Днепропетровской области президентом Петром Порошенко в марте 2015 года. После смены власти Владимир Зеленский уволил его с этой должности в июне 2019 года.

По итогам местных выборов 2020 года Резниченко был избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии мэра Днепра Бориса Филатова "Пропозиція".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА в сентябре 2019 года.

Зеленський Володимир (2508) ОДА (70) Резніченко Валентин (21)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Одесу повернув Голову ОДА часів Кучми та комсомольського і партійного секретаря СРСР - Гриневецького!
показати весь коментар
11.12.2020 15:14 Відповісти
Да нехрен его было вообще снимать, не пришлось бы тогда опять назначать.
показати весь коментар
11.12.2020 17:25 Відповісти
Зелёные трусы в Днепре не в почёте, профи - это для нас. С возвращением, г-н Резниченко!
показати весь коментар
11.12.2020 17:36 Відповісти
Первый шаг есть.. Теперь осталось самого клоуна под зад пинком выкинуть и вернуть Порошенко!
показати весь коментар
11.12.2020 17:41 Відповісти
это шо по просьбе твоего куратора каломыйского???
показати весь коментар
11.12.2020 19:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 