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Рада может рассмотреть назначение двух министров, – депутаты

Рада может рассмотреть назначение двух министров, – депутаты

На следующей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть вопросы назначения руководителей министерств энергетики и образования и науки.

Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"У нас в начале следующей недели запланировано одно, а может, два заседания фракции, где будут, в том числе, рассматриваться кадровые вопросы. В первую очередь необходимо определиться с назначением министра энергетики и министра образования и науки… Поэтому в понедельник или во вторник мы встретимся с кандидатами и, очевидно, если будет позитивное решение фракции, то голосование может состояться во второй половине пленарной недели", – сказала Кравчук.

Замглавы фракции пояснила, что такие назначения необходимо сделать, поскольку недавно принятый закон, после его вступления в силу, "фактически лишает исполняющего обязанности каких-либо полномочий".

"Соответственно, важно назначить полноценных министров как можно быстрее, и об этом уже заявлял премьер-министр", - –тметила Кравчук.

Говоря о кандидатурах на должности министров, народный депутат сказала: "Насколько я знаю, исполняющий обязанности министра образования и науки Шкарлет будет претендовать. Что же касается министра энергетики – пока что руководство фракции не заявляло кандидатур. Возможно, это будет уже известно в начале следующей недели".

В свою очередь заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") также предположил, что на предстоящей пленарной неделе в повестке дня сессии могут быть и кадровые вопросы.

По словам Железняка, в настоящее время обсуждаются назначения на должности вице-премьер-министра по энергетике (кандидат – экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко) и министра образования и науки (кандидат – и.о. министра образования Сергей Шкарлет).

"На эти назначения активно считают голоса", – написал депутат в Telegram.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
призначення (1142) Міносвіти (233) Кравчук Євгенія (6) Железняк Ярослав (88) Міненерго (922)


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Вонючего плагиатора-коррупционера, верного пса коллективного януковича, шкарлета, будут протаскивать. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле министра мон.
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12.12.2020 03:27 Відповісти

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