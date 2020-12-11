Минобороны заявило о рекордных закупках топлива за 7 лет

По итогам 2020 года Министерство обороны Украины заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины. Это самый большой показатель за последние семь лет. Результата удалось достичь без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но в то же время качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс - использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины", - сообщил министр обороны Андрей Таран.

Благодаря изменению в подходах к осуществлению закупок Министерство обороны смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты и увеличить объемы закупок фактически на четверть.

Дополнительные объемы горючего направленные на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных Сил Украины по соответствующим направлениям.