Госгеонедр продлила спецразрешения "Укртрансгаза" на пользование хранилищами на 50 лет

Государственная служба геологии и недр Украины продлила срок действия специальных разрешений АО "Укртрансгаз" на пользование недрами Бильче-Волицко-Угерского, Угерского, Дашавского, Богородчанского, Пролетарского и Солоховского подземных хранилищ газа.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Как сообщается, срок действия разрешений продлен на 50 лет.

По состоянию на 9 декабря 2020 года в ПХГ Украины находится 25,65 млрд кубометров газа, суточный отбор из хранилищ в минувшую среду составил 0,11 млрд кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).