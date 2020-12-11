Авиакомпания SkyUp пригрозила высаживать пассажиров за отказ от масок

Авиакомпания SkyUp Airlines обновила правила поведения на борту, введенные в связи с пандемией, а также усилила контроль со стороны членов экипажа за их соблюдением.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Отныне, среди прочего, невыполнение требования оставаться в маске течение полета считается нарушением правил поведения на борту. К пассажирам, которые отказываются надеть маску, как и за другие нарушения, авиакомпания имеет право применить соответствующие санкции: от устного замечания до вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, сдачи нарушителя полиции и отказа в авиаперевозках в течение нескольких лет", – сказано в сообщении.

В компании подчеркивают, что при покупке билета на самолет пассажир берет на себя обязательства соблюдать дисциплину и правила поведения на борту, выполнять указания и рекомендации членов экипажа, пристегнуть ремни безопасности при включенном табло "пристегнуть ремни", а также оставаться в маске в течение всего полета.

При этом на борту самолета среди прочего категорически запрещается снимать маску, кроме как во время приема пищи и питья.

В случае нарушений члены экипажа сначала делают нарушителю устное замечание, в случае невыполнения требования вручают письменное предупреждение, в случае продолжения нарушения могут применить меры сдерживания (временное ограничение свободы передвижения).

В дальнейшем авиакомпания имеет право обратиться в правоохранительные органы или с иском в суд о возмещение расходов, понесенных авиакомпанией в результате совершенного правонарушения.

"Ношение маски на борту самолета, как и во всех местах общего пользования, является чрезвычайно важным. Забота о здоровье – это такая же составляющая безопасности полета для вас и окружающих, как и пристегнутый ремень, и соблюдения других правил поведения на борту. Именно поэтому мы будем более жестко реагировать на нарушения правил поведения на борту и ожидаем вашего понимания в этом вопросе", – отмечается в сообщении авиакомпании.