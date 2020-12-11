lifecell отменил штраф АМКУ на 20 миллионов через суд

Дело, открытое в отношении мобильного оператора lifecell еще в 2011 году, было обжаловано оператором, и штраф по нему на сумму 19,5 млн грн был отменен.

Соответствующее решение вынес Северный апелляционный хозяйственный суд.

Как говорится в сообщении оператора, в 2011 году АМКУ открыл дело в отношении lifecell за распространение информации, вводящей в заблуждение в части информирования о тарификации голосовых услуг в четырех тарифных планах. В 2015 году рассмотрение этого дела было возобновлено. В 2017 году Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора lifecell на 19,5 млн грн за некорректное информирование о тарификации.

Компания lifecell была категорически не согласна с таким решением АМКУ и прошла весь путь обжалования в установленном законом порядке, который длился три года.

В 2017 году lifecell обжаловал решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева. В 2020 году Хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска оператора.

Оспаривая решение суда первой инстанции, lifecell отметил, что Хозяйственный суд не принял во внимание приведенные оператором факты, подтверждающие нарушение АМКУ установленной законодательством процедуры получения доказательств. Для открытия дела также был проведен неквалифицированный опрос, который противоречил принципам проведения социологических исследований. Более того, АМКУ использовал данные, которые не имеют отношения к lifecell, а именно выводы общественных объединений, касающиеся формулировок тарификации, которые никогда не использовались оператором.

Кроме того, общественные объединения, выводы которых были использованы, не уполномочены их предоставлять. К тому же, местный суд не принял во внимание то, что АМКУ отклонил предоставленные lifecell доказательства без каких-либо обоснований. Неполное выяснение обстоятельств дела как АМКУ, так и судом, а также нарушения норм материального и процессуального права привели к вынесению необоснованных и незаконных решений.

Сумма, которую lifecell должен был уплатить в случае проигрыша, составляла 40 млн грн. Благодаря юристам компании, теперь эта сумма будет инвестирована в развертывание 4G-сети в Украине.