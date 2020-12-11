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Чиновникам транспортного департамента КГГА купили новых смартфонов на миллион

Чиновникам транспортного департамента КГГА купили новых смартфонов на миллион

Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА) договорился с ООО "Исток-Автозапчасти" о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 на общую сумму 998,98 млн грн.

Соответствующий договор от 11 декабря опубликован в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Согласно его условиям, Департамент транспортной инфраструктуры закупит 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 8/128 GB Dual SIM по 18 499,55 грн каждый.
В продаже такие смартфоны можно найти по цене от 17 до 23 тыс. грн.

Galaxy S20 – это базовая версия флагмана 2020 года от Samsung. Согласно описанию, S20 – это максимальной оснащенный смартфон с одной из лучших камер на рынке, быстрой начинкой и емкой батареей на 4000 мАч. Одной из новых особенностей является поддержка записи 8К-видео при частоте в 30 кадров в секунду.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
КМДА (863) Київ (4679) телефон (408) закупівлі (2605)


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11.12.2020 21:24 Відповісти

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