АМКУ заметил признаки нарушений при взимании комиссий за безналичные платежи

Антимонопольный комитет (АМКУ) планирует в первой половине 2021 года завершить расследование относительно нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в сфере эквайринговых услуг.

Об этом сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская, передает Интерфакс-Украина.

"Предварительно комитет считает, что присутствуют признаки нарушения экономического законодательства на этом рынке. В первой половине 2021 года комитет завершит исследование рынка, после чего планируем выйти с результатами и дальнейшими действиями", – сказала Пищанская.

Глава Комитета уточнила, что в фокусе исследования комитета находится не размер тарифа, а прозрачность методики его расчета.

Пищанская пояснила длительность проведения исследования необходимостью получения и обработки значительного объема данных. Кроме того АМКУ получает от компаний ходатайства о переносе сроков предоставления ответов в виду их удаленной работы.

Как сообщалось, Национальный банк, как и банки, выступает против снижения комиссий за эквайринг и интерчейндж с нынешних 1,7-3% до европейского уровня 0,3% от суммы платежа. По мнению НБУ, это может привести к введению банками платы за пользование платежными картами и отмене различных бонусов.