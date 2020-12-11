На Буковине с начала года бесплатно заменили 9 тысяч счетчиков газа

Специалисты "Черновцыгаза" с начала года выполнили периодическую поверку более 17 тысяч счетчиков газа, которые используются населением.

Как сообщает пресс-служба компании, такая услуга бесплатная и включает в себя демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с этой поверкой ремонт.

Периодическая поверка бытовых счетчиков и техническое обслуживание при их поверке производится бесплатно каждые 8 ​​лет.

"Процедура осуществляется местными органами метрологии и стандартизации – ГП "Буковинастандартметрология". При выполнении этой работы представителям государственного предприятия "Черновцыгаз" платит деньги. На период снятия прибора для проведения периодической поверки, компания устанавливает счетчики газа из обменного фонда", – отмечается в сообщении.

В целом за 11 месяцев 2020 года проведена плановая периодическая поверка 17,6 тыс. бытовых счетчиков газа. За этот период компания бесплатно заменила 8,9 тыс. приборов учета, которые не прошли периодическую поверку.

Кроме этого, сервисным центром "Черновцыгаза" проведены испытания метрологических характеристик 2,7 тыс. новых счетчиков, что является обязательным условием для дальнейшего их использования.

"Поверка счетчика определяет погрешности учета газа, поэтому в ее проведении заинтересованы и клиенты, и газораспределительное предприятие. Во время проверки, к сожалению, приходится выявлять факты повреждения счетчиков и несанкционированного вмешательства в работу измерительного устройства, в этом году выявлено 113 таких случаев", – отмечает главный метролог АО "Черновцыгаз" Сергей Ким.

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В компании напомнили, что за вмешательство в работу счетчика потребитель-нарушитель вынужден оплатить стоимость услуг поверки, возместить нанесенный ущерб и приобрести новый счетчик.

"Черновцыгаз" также напоминает клиентам, что потребитель газа обязан предоставить доступ представителям газовой компании к счетчику после предъявления ими соответствующих служебных удостоверений.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировало около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.