"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Ужгород

"Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд №821/822 сообщением Львов-Ужгород с 14 декабря 2020 года для обеспечения удобной стыковки со скоростным поездом Киев-Славское.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В первый рейс поезд отправится из Львова 14 декабря в 11:00 и прибудет в Ужгород в 16:50. Остановка в Славском запланирована с 13:10 до 13:38.

В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться с 15 декабря в 12:45 и прибывать во Львов в 18:56. Остановка в Славском с 16:01 до 16:06.

В обоих направлениях предусмотрены остановки на станциях "Сколе", "Стрый", "Славское", "Лавочное", "Воловец", "Свалява", "Карпаты", "Мукачево", "Батево".