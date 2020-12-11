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Госэкоинспекция приостановила работу харьковского коксового завода через суд

Госэкоинспекция приостановила работу харьковского коксового завода через суд

Харьковский окружной административный суд принял решение временно приостановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет", частично удовлетворив иск Госэкоинспекции.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальванный, передает пресс-служба ведомства.

"Восстановить работу этот субъект хозяйствования сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух", – пояснил чиновник.

Как сообщалось, ранее проверки Госэкоинспекция выявили ряд нарушений природоохранного законодательства на коксовом заводе "Новомет", в частности, выбросы аммиака, сероводорода, фенола без разрешительных документов.

В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.

Автор: 

Держекоінспекція (120) суд (3322) Харків (729)


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Кокс? кокс нам нужен..и одноразовые шприцы..тоже нужны
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12.12.2020 14:10 Відповісти

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