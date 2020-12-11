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МАУ планирует возобновить весной полеты по 50 маршрутам

МАУ планирует возобновить весной полеты по 50 маршрутам

Авиакомпания МАУ заявила о планах восстановить сеть из 50 маршрутов в летней навигации 2021 года, которая начнется 28 марта.

Авиакомпания намерена выполнять семь внутренних и 39 международных рейсов из Киева, а также четыре международных рейса из региональных аэропортов Украины, сообщает avianews.com.

Внутренняя сеть будет включать Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье.

В международную сеть МАУ планирует вернуть три дальнемагистральных маршрута, которые соединят Киев с Нью-Йорком, Торонто и Дели.

Также Киев получит новый международные рейс в Джидду - город в Саудовской Аравии, который называют экономической столицей страны.

Региональная маршрутная сеть будет включать рейсы из Львова, Одессы, Днепра и Харькова в Тель-Авив.

Международные рейсы МАУ из Киева:

  • Киев-Амстердам
  • Киев- Лондон (Гатвик)
  • Киев-Лондон (Хитроу)
  • Киев-Париж
  • Киев-Ницца
  • Киев-Брюссель
  • Киев-Дубай
  • Киев-Хельсинки
  • Киев-Копенгаген
  • Киев-Стокгольм
  • Киев-Вильнюс
  • Киев-Нью-Йорк
  • Киев-Торонто
  • Киев-Рим
  • Киев-Милан
  • Киев-Ницца
  • Киев-Ларнака
  • Киев-Афины
  • Киев-Дели
  • Киев-Каир
  • Киев-Дюссельдорф
  • Киев-Мюнхен
  • Киев-Берлин
  • Киев-Цюрих
  • Киев-Женева
  • Киев-Тбилиси
  • Киев-Баку
  • Киев-Ереван
  • Киев-Стамбул
  • Одесса-Стамбул
  • Киев-Анкара
  • Киев-Джидда
  • Киев-Тель-Авив
  • Киев-Варшава
  • Киев-Прага
  • Киев-Будапешт
  • Киев-Вена
  • Киев-Кишинев
  • Киев-Барселона

Международные рейсы МАУ из регионов Украины:

  • Львов-Тель-Авив
  • Одесса-Тель-Авив
  • Днепр-Тель-Авив
  • Харьков-Тель-Авив

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Джерело:  avianews.com
МАУ (517) авіасполучення (2494)


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