МАУ планирует возобновить весной полеты по 50 маршрутам
Авиакомпания МАУ заявила о планах восстановить сеть из 50 маршрутов в летней навигации 2021 года, которая начнется 28 марта.
Авиакомпания намерена выполнять семь внутренних и 39 международных рейсов из Киева, а также четыре международных рейса из региональных аэропортов Украины, сообщает avianews.com.
Внутренняя сеть будет включать Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье.
В международную сеть МАУ планирует вернуть три дальнемагистральных маршрута, которые соединят Киев с Нью-Йорком, Торонто и Дели.
Также Киев получит новый международные рейс в Джидду - город в Саудовской Аравии, который называют экономической столицей страны.
Региональная маршрутная сеть будет включать рейсы из Львова, Одессы, Днепра и Харькова в Тель-Авив.
Международные рейсы МАУ из Киева:
- Киев-Амстердам
- Киев- Лондон (Гатвик)
- Киев-Лондон (Хитроу)
- Киев-Париж
- Киев-Ницца
- Киев-Брюссель
- Киев-Дубай
- Киев-Хельсинки
- Киев-Копенгаген
- Киев-Стокгольм
- Киев-Вильнюс
- Киев-Нью-Йорк
- Киев-Торонто
- Киев-Рим
- Киев-Милан
- Киев-Ницца
- Киев-Ларнака
- Киев-Афины
- Киев-Дели
- Киев-Каир
- Киев-Дюссельдорф
- Киев-Мюнхен
- Киев-Берлин
- Киев-Цюрих
- Киев-Женева
- Киев-Тбилиси
- Киев-Баку
- Киев-Ереван
- Киев-Стамбул
- Одесса-Стамбул
- Киев-Анкара
- Киев-Джидда
- Киев-Тель-Авив
- Киев-Варшава
- Киев-Прага
- Киев-Будапешт
- Киев-Вена
- Киев-Кишинев
- Киев-Барселона
Международные рейсы МАУ из регионов Украины:
- Львов-Тель-Авив
- Одесса-Тель-Авив
- Днепр-Тель-Авив
- Харьков-Тель-Авив
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