МАУ планирует возобновить весной полеты по 50 маршрутам

Авиакомпания МАУ заявила о планах восстановить сеть из 50 маршрутов в летней навигации 2021 года, которая начнется 28 марта.

Авиакомпания намерена выполнять семь внутренних и 39 международных рейсов из Киева, а также четыре международных рейса из региональных аэропортов Украины, сообщает avianews.com.

Внутренняя сеть будет включать Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье.

В международную сеть МАУ планирует вернуть три дальнемагистральных маршрута, которые соединят Киев с Нью-Йорком, Торонто и Дели.

Также Киев получит новый международные рейс в Джидду - город в Саудовской Аравии, который называют экономической столицей страны.

Региональная маршрутная сеть будет включать рейсы из Львова, Одессы, Днепра и Харькова в Тель-Авив.

Международные рейсы МАУ из Киева:

Киев-Амстердам

Киев- Лондон (Гатвик)

Киев-Лондон (Хитроу)

Киев-Париж

Киев-Ницца

Киев-Брюссель

Киев-Дубай

Киев-Хельсинки

Киев-Копенгаген

Киев-Стокгольм

Киев-Вильнюс

Киев-Нью-Йорк

Киев-Торонто

Киев-Рим

Киев-Милан

Киев-Ницца

Киев-Ларнака

Киев-Афины

Киев-Дели

Киев-Каир

Киев-Дюссельдорф

Киев-Мюнхен

Киев-Берлин

Киев-Цюрих

Киев-Женева

Киев-Тбилиси

Киев-Баку

Киев-Ереван

Киев-Стамбул

Одесса-Стамбул

Киев-Анкара

Киев-Джидда

Киев-Тель-Авив

Киев-Варшава

Киев-Прага

Киев-Будапешт

Киев-Вена

Киев-Кишинев

Киев-Барселона

Международные рейсы МАУ из регионов Украины: