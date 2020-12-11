Кабмин увеличил расходы ДУСи на медицину еще на 16 миллионов

Кабинет министров увеличил расходы Государственного управления делами (ГУД) по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на 15,95 млн грн.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1553-р от 9 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, в то же время сокращены запланированные расходы ГУД на обеспечение деятельности президента и его офиса (на 14,68 млн грн), на сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках (на 471 тыс. грн), а также на финансовую поддержку учреждений культуры и искусства (на 794,1 тыс. грн).

Министерству финансов поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в роспись государственного бюджета после согласования с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Как сообщалось, 23 ноября Кабинет министров уже увеличивал расходы Государственного управления делами (ГУД) по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на 11,46 млн грн за счет других статей.

28 октября Кабинет министров перераспределил расходы Государственного управления дел (ГУД), дополнительно выделив клинической больнице "Феофания" 2,96 млн гривен на закупку оборудования для лечения пациентов с тяжелой формой СOVID-19.

В июле Кабинет министров выделил 41,16 млн грн Государственному управлению делами из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 на покупку лаборатории для проведения ПЦР-тестов и лечения больных коронавирусной болезнью.

Согласно данным на сайте Госуправления делами, в его подчинении находятся государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины", Центр превентивной медицины Государственного управления делами, государственное учреждение "Поликлиника №2", а также клиническая больница "Феофания", где лечился заболевшый коронавирусом президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.