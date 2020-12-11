"Энергоатом" заявил о снижении количества нарушений в работе АЭС

По итогам 11 месяцев 2020 года количество нарушений и отклонений в работе атомных электростанций Украины существенно сократилось.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатом" по итогам заседания Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) 10 декабря.

Во время презентации результатов труда персонала АЭС начальник отдела опыта эксплуатации НАЭК "Энергоатом" Виктор Тарасенко заявил, что в 2020 году количество отклонений и технологических нарушений в работе АЭС составляет 23, и это на 7 меньше, чем в 2019 году.

Тарасенко отметил, что в этом году значимых событий в работе АЭС в общем уменьшилось, а количество нарушений, которые оцениваются по международной шкале ядерных событий INES на уровне 1, третий год подряд является неизменным – одно событие в год.

В свою очередь представители ГИЯРУ во время Коллегии высказали пожелание относительно более эффективного использования специалистами "Энергоатома" опыта, приобретенного по результатам расследования нарушений и отклонений на атомных станциях и расчета показателей безопасности.