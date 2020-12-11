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IKEA сдвинула сроки открытия первого магазина в Украине из-за коронавируса

IKEA сдвинула сроки открытия первого магазина в Украине из-за коронавируса

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, готова открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при улучшении эпидемической ситуации.

"IКЕА подтверждает свои намерения открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при первой же возможности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию. Здоровье и безопасность наших покупателей, сотрудников и партнеров для нас является наивысшим приоритетом. Дополнительную информацию мы сообщим, как только она будет доступна", - сообщила компания в ответ на запрос Интерфакс-Украина относительно готовности запустить первую торговую точку в этом году.

Как сообщалось, ранее компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года. Как ранее подтвердили в компании, уже подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

Официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry состоялся в мае 2020 года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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