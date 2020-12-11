Дочерняя компания "Газпрома" заявила о возобновлении укладки "Северного потока-2"

Трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила укладку участка газопровода "Северный поток-2" длинной 2,6 километра в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом заявили в дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

"Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, как отмечено в извещении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ", – сообщили в компании.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно", – уточнили в Nord Stream-2.

Согласно данным международной системы позиционирования морских судов, судно "Фортуна" вечером в четверг пришло в район достройки магистрали "Северный поток-2" примерно в 70 км от выхода трубы на берег Германии. "Фортуну" сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Балтийский исследователь".

Как сообщалось, другой, более современный российский трубоукладчик с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока 2" и ушел к берегам Калининграда.

Ранее сообщалось, что российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" может начать работы по достройке небольшого участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии 5 декабря. Кроме этого, "Газпрому" предстоит достроить гораздо более длинный участок газопровода в водах Дании.

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Напомним, в середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.