Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке впервые за три месяца

Национальный банк Украины (НБУ) с 7 по 11 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $79 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Весь объем валюты был выкуплен в ходе интервенций по единому курсу.

Таким образом НБУ возобновил чистую покупку валюты на рынке впервые с начала сентября.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,2913 грн/$ в начале недели до 27,9666 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Как сообщалось, в предыдущие четыре недели НБУ воздерживался от проведения интервенций на межбанке.

До этого за неделю со 2 по 6 ноября НБУ купил на межбанковском рынке $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн, тогда как за период с 26 по 30 октября регулятор продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.