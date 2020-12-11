НКРЭКУ повысит ставку сбора на свое финансирование

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена определить плановую ставку для плательщиков взносов на регулирование на первый квартал 2021 года на уровне 0,104% чистого дохода за третий квартал 2020 года.

Соответствующий проект постановления комиссия включила в повестку дня заседания 16 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Определить ставку взноса на регулирование на первый квартал 2021 года в размере 0,104%", – указано в проекте постановления.

Согласно дополнению к проекту, плановый объем потребностей в финансировании НКРЭКУ на первый квартал 2021 года составляет 178,39 млн грн, из которых оплата труда – 137,6 млн грн.

Сумма чистого дохода плательщиков взноса на регулирование за третий квартал 2020 года, исходя из которого осуществляется расчет ставки на первый квартал 2021 года, составляет 171,75 млрд грн, из которых на рынок электроэнергии приходится 132,09 млрд грн, на рынок газа – 32,2 млрд грн.

Как сообщалось, ранее регулятор определил ставку взноса на регулирование на 2021 год в размере 0,88% чистого дохода плательщиков за 2019 год, установив объем годовых потребностей на деятельность комиссии в размере 713,58 млн грн, из них 550,62 млн грн – на оплату труда.

Сумма чистого дохода плательщиков взноса на регулирование от осуществления деятельности за 2019 год, из которого определяется размер взноса на 2021 год, составила 810,105 млрд грн, из которых 560,81 млрд грн приходятся на рынок электроэнергии, 191 млрд грн. – на рынок природного газа.

Размер взноса на регулирование на 2020 год составлял 0,06% чистого дохода плательщиков, который в 2018 году составлял 818,77 млрд. грн.

Потребности комиссии на осуществление деятельности на 2020 год определены в размере 491,67 млн грн.