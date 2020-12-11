Власти Киева продлят введенные из-за карантина льготы для бизнеса
Власти Киева продлят льготы для столичного бизнеса, введенные в начале карантина весной 2020 года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
"Городские власти и в следующем году продолжат поддерживать столичных предпринимателей. Я инициировал сохранение преференций для малого и среднего бизнеса, которые Киев ввел в марте, и введение других льгот", – заявил Кличко.
По его словам, для рассмотрения в Киевсовете подготовлены проекты решений, предусматривающие как продление действующих льгот, так и введение новых для других категорий предпринимателей.
Проекты решений в частности предусматривают:
- на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, составит 1 гривню;
- также предложено и в дальнейшем сохранить сниженную стоимость аренды коммунального имущества на 50%;
- для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие на содержание объектов благоустройства.
При этом Кличко отметил, что из-за введения льгот Киев недополучит часть доходов.
Как сообщалось, в марте Киевский городской совет уменьшил размер арендной платы за пользование коммунальным имуществом на 50% до 31 июля 2020 года, затем это решение было продлено.
По данным Киевсовета, в столице сегодня около 867 тыс. квадратных метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.
Кроме того, в июле Киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимость для бизнеса с 1,5% до 1%.
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