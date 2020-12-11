Власти Киева продлят введенные из-за карантина льготы для бизнеса

Власти Киева продлят льготы для столичного бизнеса, введенные в начале карантина весной 2020 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Городские власти и в следующем году продолжат поддерживать столичных предпринимателей. Я инициировал сохранение преференций для малого и среднего бизнеса, которые Киев ввел в марте, и введение других льгот", – заявил Кличко.

По его словам, для рассмотрения в Киевсовете подготовлены проекты решений, предусматривающие как продление действующих льгот, так и введение новых для других категорий предпринимателей.

Проекты решений в частности предусматривают:

на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, составит 1 гривню;

также предложено и в дальнейшем сохранить сниженную стоимость аренды коммунального имущества на 50%;

для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие на содержание объектов благоустройства.

При этом Кличко отметил, что из-за введения льгот Киев недополучит часть доходов.

Как сообщалось, в марте Киевский городской совет уменьшил размер арендной платы за пользование коммунальным имуществом на 50% до 31 июля 2020 года, затем это решение было продлено.

По данным Киевсовета, в столице сегодня около 867 тыс. квадратных метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, в июле Киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимость для бизнеса с 1,5% до 1%.



