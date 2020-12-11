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Долг перед шахтерами по зарплате достиг 1,9 миллиарда, – нердеп

Долг перед шахтерами по зарплате достиг 1,9 миллиарда, – нердеп

Задолженность перед горняками государственных шахт в Украине сейчас составляет, по официальной статистике, 1,89 млрд грн.

Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook. 

"Официальная статистика задолженности перед горняками шахт достигла 1,89 млрд грн. Неофициальная - на порядок выше, потому что добавляется не учтенный в статистике долговой шлейф перед работниками предприятий Виктора Вишневецкого и горняками "Краснолиманской", - написал Волынец.

По его словам, по состоянию на сегодня 11 декабря, задолженность превысила 2 млрд грн.

Долг перед шахтерами по зарплате достиг 1,9 миллиарда, – нердеп 01

Как сообщалось, Кабинет министров на прошлой неделе принял решение о распределении средств, которое позволит направить еще 1,4 млрд грн на выплату заработных плат работникам государственных угольных предприятий. После этого дотации для госшахт в 2020 году достигнут 5 млрд грн.  

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Джерело:  Facebook
заборгованість (170) шахта (393) зарплата (1119)


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