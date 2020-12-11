Для Зеленского купили подарочных часов на 720 тысяч. ФОТО

Государственное управление делами (ГУД) в мае-ноябре без использования электронной системы заключило 15 соглашений с ООО "Киевский часовой завод" о покупке сувенирных часов на общую сумму 723 тыс. грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Цена каждой из сделок была ниже порога в 50 тыс. грн, после которого должна проводиться упрощенная закупка с торгами.

В целом для проведения мероприятий и официальных приемов с участием президента Владимира Зеленского закупили 172 штуки подарочных наручных часов Kleynod.

В частности приобрели 74 часов K20.6 по 4 544 грн за штуку. На сайте бренда мужские часы с подобными номерами K 20-603 и K 20-606 из лимитированной коллекции "Клейноды Независимости" стоят по 5 610 грн. Они имеют позолоченный корпус из нержавеющей стали, а также швейцарский кварцевый механизм, минеральное стекло, кожаный ремешок и цифры по мотивам трезубца.

Кроме того, заказали 48 часов KFS 810 по 4 158 грн, 17 часов KFS 510 по 4 077 грн и 8 часов KFS 510 по 3 718 грн. Обе модели – мужские в военном стиле с корпусом из нержавеющей стали, швейцарским кварцевым механизмом, минеральным стеклом, каучуковым ремешком, люминесцентными знаками циферблата и стрелками. Сейчас производитель продает их на сайте на четверть дороже – соответственно по 5 280 грн и 5 040 грн.



Кроме того, 25 женских часов К135-503W Kr с узором купили по 3 510 грн. Они имеют швейцарский кварцевый механизм, корпус из нержавеющей стали, минеральное стекло, а также ремешок из сатина и кожи. На сайте бренда модель К135-503W стоит немного дороже – 3720 грн.

Сейчас основателем и директором "Киевского часового завода" является киевлянин Алексей Золотарев. Ранее, по данным системы "YouControl" на 2016 год, 5% уставного капитала владело ЧАО "Часовой завод "Полет" (Россия), учредителями которого были ПАО "Первый московский часовой завод", ЧАО "Мастер-часовщик и К" и ряд физлиц.