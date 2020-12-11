Бюджет Киева на 2021 год вырастет всего на 750 миллионов

Доходы бюджета Киева на 2021 год планируются в сумме 59,2 млрд грн, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2020 года доходы вырастут на 1,3% (755,2 млн грн).

Об этом сообщил директор Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимир Репик.

Он уточнил, что расходы бюджета города Киева на 2021 год планируются в объеме 56,6 млрд грн. Также проектом предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям в сумме 2,7 млрд грн.

По его словам, проектом бюджета на 2021 предусмотрен рост социальных стандартов с учетом изменения минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В частности, фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и коммунального сектора увеличивается на 26,3%.

"В частности, в структуре бюджета увеличивается доля расходов на социально-культурную сферу. Так, расходы на образование составляют 43% и планируются в сумме 24,1 млрд грн, или больше на 3,2 млрд грн, чем в этом году. Город продолжает практику поддержки делегированных государством полномочий в части общего среднего образования, добюджетируя расходы на заработную плату педагогическим работникам, финансируемых за счет субвенции из государственного бюджета. Проектом бюджета города Киева предусмотрено увеличение фонда оплаты труда этой категории работников на сумму 2,6 млрд грн", – отметил Репик.

Он добавил, что в условиях негативных факторов (военный конфликт, пандемия), влияющих на экономическое состояние страны, важна поддержка малообеспеченных слоев населения города Киева. Поэтому в проекте бюджета города Киева на 2021 год на отрасль "Социальная защита и социальное обеспечение" предлагается направить 4,5 млрд грн.

"Благоустройства города. На следующий год планируются расходы на эту сферу в объеме 1,5 млрд грн. Одновременно с учетом социальной составляющей проект бюджета Киева на 2021 год предусматривает и расходы на развитие инфраструктуры города. На развитие предусмотрено более чем 10 млрд грн. В частности, на строительство и реконструкцию объектов планируется 3,4 млрд грн. За счет этого ресурса планируется продолжить строительство линии метрополитена на жилой массив Виноградарь, Подольского мостового перехода, техническое переоснащение СП "Завод "Энергия", строительство и реконструкцию дошкольных и общеобразовательных учреждений", – рассказал Репик.

Как сообщалось, изначально Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2020 год с доходами и расходами в сумме 58,83 млрд грн.

Однако, по оценкам экономистов КГГА, из-за введения ограничений в связи с пандемией коронавируса бюджет Киева в 2020 году недополучит около 5 млрд грн, в том числе 3 млрд грн поступления от налога на доходы физических лиц.