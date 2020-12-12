Минздрав обновил список стран "красной" зоны. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 11 декабря 2020 года.

В "красный список" распространения коронавируса вошли 38 стран, сообщает пресс-служба Минздрава.

26 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 12 не публикуют статистику.

В "красной зоне" числятся Грузия, Сербия, Люксембург, Литва, Хорватия, Черногория, Сан-Марино, Словения, Андорра, Белиз, США, Венгрия, Швеция, Швейцария, Панама, Северная Македония, Лихтенштейн, Азербайджан, Болгария, Чехия, Португалия, Австрия, Кипр, Иордания, Молдова, Нидерланды, КНДР, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату.

В новом списке в "зеленую зону" перешли Польша, Италия, Армения и Румыния. При возвращении из этих стран в Украину теперь не нужно проходить карантин или сдавать тест.

В зеленой зоне находятся Россия, Беларусь, а также открытые для украинских туристов ОАЭ, Турция, Египет, Мальдивы, Доминиканская республика и Танзания.