"Нафтогаз" покупает компанию для добычи сланцевого газа

Антимонопольным комитетом Украины начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК "Нафтогаз Украины" в собственность доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Заявленная концентрация происходит на рынках природного газа и жидких углеводородов (сырой нефти и газового конденсата), целью которой является получение НАК "Нафтогаз Украины" ресурса, который обеспечивает возможность добычи на Юзовском участке нефти и природного газа", - сообщает АМКУ.

При этом АМКУ полагает, что указанная концентрация по форме представляет собой вертикальную интеграцию предприятия, осуществляющего деятельность по добыче сырья (нефти и газа), производства и реализации готовой продукции.

У "Нафтогаз Украины" существует возможность усиления рыночной власти за счет увеличения объемов собственной добычи природного газа и нефти, что может привести к существенному ограничению конкуренции на рынках газа и нефти, считают в АМКУ.

Сейчас ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "НАК "Надра Украины", компания имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Читайте также: "Нафтогаз" подал на согласование соглашения о разработке четырех месторождений

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что Юзовская площадь интересна компании с точки зрения тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. По его словам, компания готова начать бурение на Юзовской площади через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 декабря 2018 года принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Однако соответствующий договор до сих пор не подписан.

Yuzgas B.V. должен был заплатить 40 млн $ за 90% собственности в "Надра Юзовской", но гарантированно из этой суммы должно быть уплачено только 10%.

Yuzgas B.V. была создана за месяц до объявления отбора инвестора для разработки Юзовской площади, через инвестиционные фонды Emerstone Energy и Emerstone Capital Partners фирма заведена на бизнесмена Ярослава Кинаха, который утверждает, что фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, имена которых не раскрывались. В августе 2017 года Кинах назвал бенефициарами фонда себя самого и Тимоти М. Эллиотта, который известен как топ-менеджер Serinus Energy Inc (ранее Kulczyk Oil Ventures Inc) с активами в Румынии, где на разных должностях он работал с 2006 года.

Напомним, 24 января 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади. В сентябре 2013 года Shell уплатила бонус подписания 25 млн $. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.