СБУ раскрыла схему использования госземель с участием экс-руководства Одесского облсовета

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную бывшим руководством Одесского областного совета и директорами ряда госпредприятий, по незаконному использованию земель Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, сделка происходила из-за нецелевого использования земельных участков Одесской государственной опытной станции Нацакадемии.

Организатором схемы является один из бывших руководителей Одесского облсовета. Используя две подконтрольные фирмы, он в сговоре с руководителями ряда госпредприятий "способствовал" оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции на землях академии.

По условиям договоров 80% урожая переходило в собственность коммерсантов. Кроме того, объемы полученной продукции были значительно занижены в официальной документации. Фактически собранный урожай фигуранты реализовывали по рыночной стоимости. В результате деятельности злоумышленников предприятия НААНУ являются фактически убыточными, а прибыль от использования земель не поступает в государственный бюджет.

Правоохранители провели 10 обысков по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях, юридических и адресах предприятий Одесской государственной опытной станции. Изъята черновая документация, компьютерная техника, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированных в России.

Продолжаются следственные действия по ч. 3. ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.