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Всемирный Банк выделил Украине $300 миллионов для борьбы с пандемией

Всемирный Банк выделил Украине $300 миллионов для борьбы с пандемией

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление кредита Украине на сумму $300 млн для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Главная цель проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) – улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг для малообеспеченных семей и обеспечения поддержки пострадавших от экономического влияния пандемии COVID-19", – сказано в сообщении.

В Минфине уточнили, что соглашением предусмотрено применение ретроактивного финансирования, что позволит уже в этом году получить $170 млн.
Остальные $130 млн после выполнения предусмотренных Соглашением о займе мероприятий будут перечислены в общий фонд госбюджета Украины на покрытие его дефицита.

Подписание соглашения запланировано на 14 декабря с участием министра финансов Сергея Марченко.

Как сообщалось, а конце апреля совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил первый кредит  для Украины в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения" в свыязи с пандемией COVID-19 (коронавируса).

Світовий банк (575) проєкти (42) населення (71)


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