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Канада ратифицировала соглашение о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

Канада ратифицировала соглашение о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

Правительство Канады официально проинформировало украинское посольство в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.

Как сообщает Посольство Украины в Канаде, при условии совместного производства соглашение позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Похожие преференции соглашение предусматривает и для канадских художников, которые будут снимать в Украине.

"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинско-канадский "Оскар"", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Документ был подписан во время визита президента Зеленского в Торонто в прошлом году. Верховная Рада ратифицировала его в сентябре 2020 Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Канада (498) ратифікація (80) телебачення (404)


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