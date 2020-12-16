Банк Ахметова отсудил у "Укрзализныци" $22 миллиона

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение, которым с ж/д компании в пользу ПУМБ Рината Ахметова было взыскано 22 млн долл задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитным договорам 2013 года.

Об этом сообщает Finbalance.

При этом суды первой и апелляционной инстанции сослались на выводы Большой Палаты Верховного суда, что "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО "Укрзализныця", а отсутствие в передаточном акте ГП "Донецкая железная дорога" от 05.08.2015 определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что УЗ не стала правопреемником за ними, поскольку УЗ как единый правопреемник принял все имущество и все обязательства предприятий, которые прекращаются путем слияния.

Согласно судебным материалам, в июле-сентябре 2016 года суды первой и апелляционной инстанции в рамках этого дела уже удовлетворили исковые требования ПУМБ, и "Укрзализныця" в октябре того же года оплатила банку 628,4 млн грн. Однако в декабре-2016 Высший хозсуд отменил решения судов предыдущих инстанций и отправил этот спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Северный апелляционный хозсуд и Хозсуд Киева обратили внимание сторон спора, что вопрос прекращения обязательств в связи с перечислением денежных средств должен быть решен сторонами не во время нового рассмотрения дела, а на стадии исполнения судебного решения.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7 место (80,5 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.