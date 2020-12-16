Покупатели отеля "Днепр" решили зарегистрировать торговую марку для казино (обновлено)

ЧАО "Отель Днепр" подала заявку и начала регистрацию торговой марки "Dnipro Casino".

Об этом свидетельствуют данные в системе Укрпатента, сообщает LIGA.net.

Согласно международной классификации, торговой маркой предусмотрены товары и услуги категорий 28 и 41. Среди услуг торговой марки числятся: обеспечение оборудованием для казино, услуги с сфере азартных игр, услуги залов игровых автоматов и услуги ночных клубов.

Также предусматривается проведение лотерей, услуги букмекерских контор и игровые компьютерные услуги. Из товаров игровые автоматы для азартных игр, автоматы для аркадных видеоигр, жетоны и колесо фортуны. Также планируют разместить видеоигровые консоли и портативные игры.

В свою очередь представитель инвесторов отеля Александр Кохановский продолжает отрицать, что деятельность отеля будет связана с азартными играми.

"Вскоре после покупки "Днепра" начался IP троллинг, связанный с легализацией рынка гемблинга, и мы уже получили 5 предложений по открытию казино, поэтому решили подать на регистрацию эту ТМ. Сейчас видим эту проблему и в других областях, так что это явно не последняя ТМ, которую мы зарегистрируем", – прокомментировал Кохановский.

Как сообщалось, 29 июля Фонд государственного имущества Украины утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.



Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

Ранее основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.