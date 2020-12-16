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Новини Коронавірус і карантин
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"Дія" приняла 130 тысяч заявок предпринимателей на получение 8 тысяч помощи

Портал "Дія" получил 133,874 тысяч заявок на получение 8 тысяч грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

Об этом в телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По статистике получения заявок через мобильное приложение "Дія" было подано 108,545 тыс. и через портал - 25,329 тыс.

Наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

Как сообщал БизнесЦензор, Портал "Дія" работает с перебоями из-за высокой нагрузки на сервисы ввиду большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

Минцифры напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

карантин (2077) підприємці (243) Дія (623) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Я работаю администратором в спортивно оздоровительном комплексе на минимальную заработную плату, но основной вид работодателя ФОПа другой и он не подпадает под помощь, но другие его виды деятельности попадают, комплекс на карантин был закрыт и будет снова закрыт. Дия заявку не принимает. Как мне получить помощь??
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16.12.2020 12:13 Відповісти

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