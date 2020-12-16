"Артемсоль" увеличила прибыль до 6,8 миллиона

Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" по итогам ноября 2020 года получило 6,8 миллиона гривен чистой прибыли.

"Этот результат в 2 раза выше, чем среднемесячный показатель чистой прибыли в 2020 году", – сообщает пресс-служба госпредприятия.

В целом за 11 месяцев 2020 года ГП "Артемсоль" получило 37,8 миллиона гривен чистой прибыли.

В ноябре "Артемсоль" перечислила в бюджеты 68,8 млн грн налогов, что также в 2 раза превышает аналогичный среднемесячный показатель 2020 года. По результатам 11 месяцев отчисления в бюджеты всех уровней составили 414,7 млн грн.

Также "Артемсоль" в ноябре 2020 года выпустила 132,9 тысячи тонн соли. Этот показатель стал самым высоким за 11 месяцев этого года.

"Сейчас ГП "Артемсоль" переживает непростой период, но имеет большой потенциал развития. Нами разрабатывается комплексная программа оздоровления предприятия, которая включает повышение прибыльности, модернизацию производства, принцип "открытости" с контрагентами, поднятие заработных плат работников. Оперативные меры уже показали свою эффективность. Мы видим рост производственных и финансово-экономических показателей в ноябре. Наша задача - продолжить эту тенденцию", – отмечает руководитель ГП "Артемсоль" Виктория Луценко.

Предприятие напоминает, что Минэкономики назначило Викторию Луценко и.о. директора ГП "Артемсоль" в октябре 2020 года.

Луценко уже возглавляла предприятие в 2017 и 2018 годах. За этот период в ГП "Артемсоль", кроме роста производства, был получен рекордный показатель чистой прибыли, который составил 213 миллионов гривен. Для сравнения в 2019 году этот показатель составил 23 миллиона гривен. Кроме того, тарифные ставки и должностные оклады работников повысились на 20%, а среднемесячная заработная плата выросла в 1,5 раза.

ГП "Артемсоль" - одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в городе Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.