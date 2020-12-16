Европейским банкам разрешили возобновить выплату дивидендов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрешил банкам еврозоны возобновить выплату дивидендов с начала следующего года, однако ограничил ее строгими лимитами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"ЕЦБ призывает фининституты сохранять "исключительную осторожность" при принятии решений относительно выплаты дивидендов и выкупа акций. В связи с этим, мы просим все банки не выплачивать дивиденды и не выкупать акции, или ограничить эти действия, до 30 сентября 2021 года", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Отмечая сохранение неопределенности в отношении экономических последствий пандемии COVID-19, ЕЦБ ожидает, что суммы, направляемые на выплату дивидендов и обратный выкуп акций "будут составлять менее 15% совокупной прибыли на 2019-2020 гг. и не превысят 20 базисных пунктов от показателя достаточности капитала первого уровня (CET1)".

Банки, которые соберутся выплачивать дивиденды или выкупать акции, должны быть прибыльными и иметь "устойчивую траекторию капитала", отмечают в ЕЦБ.

Европейский ЦБ называет эти инструкции рекомендациями, однако банки считают это правилами, поскольку их нарушение может привести к серьезным репрессиям со стороны регуляторов, пишет газета Financial Times.

Он также призвал банки придерживаться умеренного подхода к выплате бонусов.

ЕЦБ, Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) ввели ограничения для дивидендных выплат банков ранее в этом году, рассчитывая, что это позволит им сберечь капитал и создать дополнительные буферы на случай роста потерь в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Банк Англии на прошлой неделе снял запрет на выплату дивидендов, однако разрешил фининститутам направлять на эти цели не более 25% прибыли, полученной в 2019 и 2020 гг. Сумма, направляемая на выплату дивидендов, не должна превышать 0,2% взвешенных по риску активов банка, заявил британский ЦБ.