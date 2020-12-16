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Рада разрешила брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Рада разрешила брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.

Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, из закона "О государственной службе" Рада исключила норму о том, что на госслужбу не может поступать человек, достигший 65-летнего возраста.

Вместо этого им предоставлена возможность быть назначенными на должность госслужащего на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Также, согласно закону, продлен срок пребывания на службе в органах местного самоуправления, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета. Такое решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимается председателем соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения госслужащим 70-летнего возраста.

Джерело:  Интерфакс-Украина
ВР (2867) держслужбовці (105)


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