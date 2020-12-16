Рада разрешила брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.

Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, из закона "О государственной службе" Рада исключила норму о том, что на госслужбу не может поступать человек, достигший 65-летнего возраста.

Вместо этого им предоставлена возможность быть назначенными на должность госслужащего на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Также, согласно закону, продлен срок пребывания на службе в органах местного самоуправления, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета. Такое решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимается председателем соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения госслужащим 70-летнего возраста.