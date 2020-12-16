БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
201 0

Рада поддержала увольнение министра по делам ветеранов Бессараба

Рада поддержала увольнение министра по делам ветеранов Бессараба

Верховная Рада проголосовала за проект постановления об освобождении от должности Министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

За постановление проголосовали 251 народный депутат, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ожидается, что на заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представит депутатам кандидатуры на должности ряда министров.

В частности, на вакантые должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, на должность министра окружающей среды – глава Госгеонедр Роман Опимах, на должность главы Минветеранов – Юлия Лапутина.

ВР (2867) Бессараб Сергій (1)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 