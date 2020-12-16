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Новини Бюджет-2021
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На цифровизацию Украины в бюджете на 2021 год выделено 1,8 миллиарда

На цифровизацию Украины в бюджете на 2021 год выделено 1,8 миллиарда

В государственном бюджете Украины на 2021 год, который Верховная Рада приняла 15 декабря, на цифровизацию выделено 1,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным Минцифры, 340 млн гривен будет направлено на: развитие мобильного приложения и портала "Дія"; развитие базовых государственных реестров.

  • развитие мобильного приложения и портала "Дия" (оцифровка 200 самых популярных госуслуг для граждан и бизнеса);
  • развитие базовых государственных реестров (планируется создание единой реестровой платформы и запуск полноценного реестра народонаселения, модернизация и наполнение государственного реестра прав, реестра объектов недвижимости, реестра адресов);
  • запуск специального правового режима "Дия.Сity" в первом полугодии 2021 года;
  • развитие электронных доверительных услуг электронной идентификации.
  • развитие национальной образовательной платформы "Дия.Цифровое образование";
  • развитие электронного документооборота в госорганах и системы электронного взаимодействия "Трембита";
  • раскрытие приоритетных наборов данных, имеющих мощный антикоррупционный и экономический эффект.

Также 500 млн грн в бюджете на 2021 заложено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

Еще 602 млн грн будут направлены на Национальную программу по информатизации, в рамках которой будут реализовываться проекты цифровой трансформации в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования, градостроительства, экологии и др.

Минцифры также продолжит развивать сферу административных услуг - на расширение сети ЦПАУ предусмотрено 231 млн грн.

бюджет (1808) держбюджет (1572) Мінцифри (803)


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