Рада провалила законопроект о возобновлении конкурсов для чиновников

Верховная Рада отклонила проект закона "О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно кандидатского резерва", который был доработан с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3491 в целом проголосовало 224 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект предусматривал введение кандидатского резерва – информационной системы (базы данных), в которую будет заноситься информация о кандидатах для занятия должностей государственной службы, отвечающих определенным требованиям.

Кроме того, доработанным проектом предлагалось возобновить проведение конкурсов на государственную службу и объявить конкурсы на должности государственной службы, которые во время карантина были заполнены путем отбора без конкурса, в частности на должности государственной службы категории "А" – в шестимесячный срок, на должности государственной службы категорий "Б" и "В" – в течение одного года.

В доработанный проект закона также были внесены правки и предложения, которые призваны исключить увольнение государственных служащих категории "А" по политически мотивированными решениям. С этой целью предлагалось исключить решение субъекта назначения в качестве основания для увольнения.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский применил право вето в отношении принятого Верховной Радой закона "О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" и вернул документ в парламент со своими предложениями.

Президент, среди прочего, предлага разрешить без конкурса назначать на постоянные должности чиновников, назначенных на должности государственной службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.