Общественный транспорт в Киеве продолжит работу во время локдауна, – Кличко

Во время локдауна, который Кабмин Украины планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года, общественный транспорт Киева будет работать, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров - их можно перевозить в количестве мест для сидения", - цитирует Кличко Интерфакс-Украина.

Он призвал придерживаться правил самоизоляции. "И во время карантина пользуйтесь транспортом только по необходимости", - добавил Кличко.

Он напомнил, что по выводам специалистов, почти 30% заражений вирусом происходит именно в общественном транспорте.

Метрополитен, по решению правительства, во время локдауна работать в штатном режиме.

"Хочу также отметить, что весь коммунальный транспорт ежедневно проходит процедуру дезинфекции. И каждый день на маршруты города выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев", - отметил Кличко.