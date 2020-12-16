Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций

Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях", который был доработан с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 в целом проголосовало 228 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к документу, закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Таким образом, законом вся цифровая связь (включая телефонную, беспроводной и проводной интернет-доступ) отнесена к сфере электронных коммуникаций.

Закон вводит принцип технологической нейтральности: по этому принципу, применение закона должно быть максимально независимым от технологий, которые используются. Такой принцип разрешает мобильным операторам использовать частоты, на которые они купили лицензии, для любой технологии связи.

Государство также признает интернет универсальной услугой и обязуется обеспечивать к нему доступ в тех регионах, где сами операторы не смогли этого сделать.

Законом среди прочено предусмотрены штрафы за спам в размере от 1700 до 8500 грн, возможность покупать телеком-услуги не в "пакетах", а также право потребителя знать о минимальной и максимальной скорости фиксированного или мобильного интернета, за который платит абонент.

При этом закон сохраняет право получать телеком-услуги анонимно, а также не предоставляет госорганам права регулировать интернет-трафик. Однако Кабмину предоставляются полномочия устанавливать порядок временного ограничения услуг в районе проведения антитеррористической операции.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Что изменит закон об электронных коммуникациях

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский применил право вето к принятому Верховной Радой закону об электронных коммуникациях (№3014) и 29 октября вернул в парламент со своими предложениями.

В своих предложениях президент указывал, что ряд положений закона не соответствует Конституции. Кроме того, документ упраздняет требования к структуре собственности компаний в информационной сфере, которые не могут принадлежать офшорным компаниям или резидентам страны-агрессора.

Президент также был не согласен с положением, что информация об электронных коммуникационных услугах, полученных конечным пользователем, может предоставляться только при наличии решения суда, поскольку сейчас в исключительных неотложных случаях предусмотрена возможность начать проведение негласного мероприятия до вынесения постановления следственного судьи.

Напомним, Верховная Рада приняла новый закон "Об электронных коммуникациях" 30 сентября