В госбюджете выделено 4,5 миллиарда на развитие пассажирских перевозок, – "Укрзализныця"

Финансирование развития пассажирских железнодорожных перевозок в 2021 году составит 4,489 млрд грн, отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци" в среду.

Такие показатели заложены в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", принятом парламентом во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые за историю независимости закон "О государственном бюджете" принят с учетом потребностей "Укрзализныци". Впервые за 29 лет госбюджет предусматривает средства на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок. Для нас это - месседж важности "Укрзализныци" для страны", - отметил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак".

Госбююджет-2021 предусматривает, в частности, выделение 4,489 млрд грн из спецфонда на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В "Укрзализныци" отметили, что указанные средства будут направлены на закупку пассажирских вагонов и электрификацию железнодорожных участков.

Кроме того, бюджетные средства будут направлены на модернизацию и электрификацию участков "Черкассы - станция "им. Тараса Шевченко", "Житомир - Новгород-Волынский" и электрификацию путей к станции "Васильков-2" с обустройством пассажирской платформы для запуска пригородных электропоездов сообщением "Киев - Васильков".