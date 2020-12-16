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Рада решила расследовать причины убыточности государственных шахт

Рада решила расследовать причины убыточности государственных шахт

Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

Как сообщает БизнесЦензор, за соответствующий проект постановления №2528 проголосовал 181 депутат при минимально необходимых 150 голосах.

По словам инициатора создания ТСК нардепа Юрия Камельчука ("Слуга народа"), в рамках ее работы планируется расследовать причины убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, а также обстоятельств и причин критического положения в части задолженности по заработной плате перед работниками угольных предприятий.

В состав ТСК вошли 5 депутатов от фракции "Слуга народа", в том числе ее глава Юрий Камельчук, а также по одному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и от группы "Доверие".

Как сообщалось, в начале декабря Кабинет министров принял решение о распределении средств, которое позволит направить еще 1,4 млрд грн на выплату заработных плат работникам государственных угольных предприятий. После этого дотации для госшахт в 2020 году достигли 5 млрд грн.

Автор: 

ВР (2867) парламент (1948) шахта (393) шахтарі (290) вугілля (1896)


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