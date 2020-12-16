В сетях АЗС около 40% паспортов качества топлива сфальсифицированы, – Госинспекция

На розничном рынке топлива в Украине очень много сфальсифицированных документов (паспортов качества), которые автозаправочные сети предоставляют Государственной экологической инспекции при документальной проверке.

Об этом в заявила начальник отдела рыночного надзора инспекции Елена Сибелева, сообщает encorr.

"Мы говорим о 30-40% документов, которые являются подозрительными", - отметила она.

По ее словам, теневые субъекты хозяйствования не имеют никаких регистрационных и разрешительных документов, они их просто сканируют для предоставления проверяющим органам.

На данный момент Госинспекция выполняет только документальную проверку продукции, то есть соответствие паспортов качества топлива техническим требованиям, но уже в следующем году, по словам чиновника, инспекция возьмется за лабораторные испытания (анализ проб) качественной составляющей нефтепродуктов и сжиженного газа.

По словам Себелевой, аккредитованных лабораторий, которые могут проводить испытания, в Украине насчитывается около 10. "Их не хватает, поэтому мы в таких условиях, что нам необходимо самим научиться проводить исследования", - отметила она.

В течение трех кварталов 2020 года в рамках рыночного надзора Госэкоинспекция вынесла 166 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму около 5,2 млн грн. Всего проведено 634 проверки на АЗС и автогазозаправочных станциях по всей Украине.