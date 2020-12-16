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Оценка инвестиционного климата бизнесом упала до уровня времен Януковича, – ЕБА

Оценка инвестиционного климата бизнесом упала до уровня времен Януковича, – ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины во второй половине года снизился до 2,40 баллов из 5-ти возможных, тогда как в первом полугодии он составлял 2,51 балла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) и юридической фирмой "Василий Кicиль и Партнеры", сообщает пресс-служба объединения.

"Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений генеральных директоров, которое сопоставимо с оценками 2013 года", – отмечается в сообщении.

Согласно результатам исследования, 78% опрошенных руководителей крупнейших международных и украинских компаний-участников ЕБА, назвали инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. С начала года этот показатель увеличился на 16 процентных пунктов.

Еще 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 4% в первой половине 2020 года.

Оценка динамики бизнес-климата также продолжает падать – 66% топ-менеджеров компаний отметили ухудшение инвестиционного климата, тогда как улучшения заметили только 5% опрошенных.

При этом лишь каждый десятый ожидает улучшения инвестклимата в следующем году, а 50% считают, что новым инвесторам будет невыгодно выходить на украинский рынок в следующие полгода.

Среди позитивных изменений за последние полгода опрошенные отметили относительно быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализацию рынка земли , внедрение государственных электронных сервисов.

"К негативным факторам, как кризис судебной власти и отсутствие верховенства права, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики добавились введение ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуация вокруг КСУ, угроза прекращения сотрудничества с МВФ, усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами", – отмечает ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" 12 лет, в нынешнем взяли участие 101 топ-менеджер.

Как сообщалось, индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5 возможных, снизившись с 2,95 балла во втором полугодии 2019 года.

Автор: 

бізнес (1168) інвестиції (1530) опитування (329) Європейська бізнес асоціація (170)


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Топ коментарі
+13
как там зебильный клоун на днях в гундосике "хвалилось"... "Украина стала одной из самых привлекательных инвестиционных гаваней - бо у нас есть инвестиционные няни"(с)
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16.12.2020 15:56
+9
Ниче, для бородатой бабушки климат самое оно
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16.12.2020 16:43
+7
ну а уж после оманских поездок шмаркли - Украина просто таки завалена инвестициями.. особенно от арабов-сторожей, с которыми шмаркля проводилО переговоры)
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16.12.2020 15:58
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как там зебильный клоун на днях в гундосике "хвалилось"... "Украина стала одной из самых привлекательных инвестиционных гаваней - бо у нас есть инвестиционные няни"(с)
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16.12.2020 15:56 Відповісти
Лохи хавают.
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16.12.2020 17:18 Відповісти
ну а уж после оманских поездок шмаркли - Украина просто таки завалена инвестициями.. особенно от арабов-сторожей, с которыми шмаркля проводилО переговоры)
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16.12.2020 15:58 Відповісти
Ниче, для бородатой бабушки климат самое оно
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16.12.2020 16:43 Відповісти
Так подельники и шестерки Яныка и вернулись во власть.
Спасибо всем причастным.
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16.12.2020 16:50 Відповісти
Больше мусоров, зарплат судьям и сбу!!! Больше налогов!! И тогда все $€ повалит в Украину!!!
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16.12.2020 17:08 Відповісти
Зебилам одинаково, у них есть свати, новий год и водка.
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16.12.2020 17:17 Відповісти
Виктар Федрыч в сравнении со шмарклей в экономике целый ЛиКуанЮ)) Бубочка вне конкуренции среди всех президентов, по всем параметрам)
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16.12.2020 18:31 Відповісти
Какаяразница.
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17.12.2020 01:03 Відповісти
Та уже все вернулось во времена чивокуни. Хотя у рыгов все же были грамотные люди. Они конечно были сволочи и бандиты, но мозги у некоторых все же были. У зеленых по всем параметрам ЗЕро. На ближайшие лет 20 тут точно без перспектив.
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17.12.2020 09:52 Відповісти
Никто и предположить не мог! И вот опять.
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17.12.2020 11:21 Відповісти
М-да, а в 2018 был 3.10
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17.12.2020 12:02 Відповісти

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