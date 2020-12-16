Нацбанк видит риски для инвесторов Р2Р-кредитования, – Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) видит риски для инвесторов-участников Р2Р и P2B-кредитования в отсутствии законодательного урегулирования этого рынка.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы бы хотели законодательно определить, что есть такой вид Р2Р или Р2В- кредитование. Задача P2P-платформы обеспечить оценку потенциальных проектов, оценить риски и с их учетом сформировать ценовое предложение", – сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, такой маркетплейс должен проводить идентификацию сторон. Также необходимо установить правило диверсификации, когда одно физическое лицо не может инвестировать в один проект больше определенной суммы, и ответственность площадки за выполнение транзакций.

Рожкова отметила, что к регулятору обращалось несколько потенциальных организаторов Р2Р-площадок за советом, как построить этот бизнес правильно в условиях отсутствия регулирования этого сектора в Украине.

Замглавы Нацбанка отметила, что сегодня этот сегмент совершенно не отрегулирован законом и посредник на Р2Р площадках только сводит и консультирует стороны, но не принимает участия в транзакциях и не несет ответственности, в связи с чем и могут возникать проблемы, например, с наличием полной информации о заемщиках, проверкой их кредитной истории, репутации.

"Другими словами, никто не проводит качественный скоринг. В случае банкротства заемщиков или самой Р2Р платформы, кто будет заниматься возвратом средств инвесторам?!" – пояснила риски Рожкова.

По ее словам, сейчас уберечь доверчивых людей может только финансовая грамотность и разъяснения, которые Нацбанк регулярно проводит.

"Кроме того, наш финансовый мониторинг – это первая линия защиты. Все эти сомнительные компании так или иначе работают через банки, имеют счета, инкассируются. Если банк увидел сомнительного клиента, должен бить тревогу и нас уведомлять. А мы будем смотреть и предупреждать клиентов. Другого пути пока нет", – констатировала первый замглавы НБУ.

P2P (Peer-to-Peer) кредитование – способ заимствования средств между лицами, не связанными между собой, без привлечения финансового посредника (банка, кредитного союза и т.п.). Обычно займы предоставляются посредством онлайн-платформ посредников, которые взимают комиссию за предоставление займов, и инструментов проверки кредитоспособности.

Сервис P2P-кредитования запустил "ПриватБанк" в марте 2016 года. Кроме того, соответствующие планы в июне 2016 года анонсировала национальная платежная система "Украинский платежный "Простир".