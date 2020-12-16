Добыча угля на госшахтах упала на 23%, – Минэнерго

Государственные угледобывающие предприятия в январе-ноябре 2020 года сократили добычу рядового угля на 22,5% (на 752 тыс. тонн) – до 2,59 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

С учетом частных шахт добыча угля за 11 месяцев 2020 года снизилась на 7,8% (на 2,21 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 26,2 млн тонн.

Шахты Донецкой области за 11 месяцев обеспечили добычу 10,1 млн тонн угля (-0,4% к январю-ноябрю 2019 года), Луганской – 200 тыс. тонн (-36,1%), Днепропетровской – 14,68 млн тонн (-11,8%), Львовской – 1,19 млн тонн (-5,6%), Волынской – 32,9 тыс. тонн (-50,1%).

В ноябре 2020 года добыча рядового угля снизилась на 6% (на 164,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,59 млн тонн.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в 2019 году сократили добычу рядового угля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31,22 млн тонн.

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнерго, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн.