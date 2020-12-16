Кабмин одобрил покупку "Нафтогазом" компании для добычи сланцевого газа

Кабинет министров одобрил приобретение НАК "Нафтогаз Украины" 99% уставного капитала ООО "Надра Юзовская" у национальной акционерной компании "Надра Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было пронято на заседании правительства в среду, 16 декабря, по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту постановления, цена пакета акций будет определена сторонами сделки по итогам проведенной оценки. "Нафтогаз" должен оплатить пакет акций на протяжении 15 рабочих дней после перехода прав.

Согласно пояснительной записке к проекту, набсовет "Нафтогаза" на заседании 1-2 декабря принял решение о покупку 100% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", оценка этой доли уже проведена, однако сумма в сопроводительных документах к распоряжению не указана.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет уже начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК "Нафтогаз Украины" в собственность доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

Сейчас ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "НАК "Надра Украины", компания имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

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Ранее глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что Юзовская площадь интересна компании с точки зрения тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. По его словам, компания готова начать бурение на Юзовской площади через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку.

Напомним, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Однако соответствующий договор до сих пор не был подписан.

Yuzgas B.V. должен был заплатить $40 млн за 90% собственности в "Надра Юзовской", но гарантированно из этой суммы должно быть уплачено только 10%.

Yuzgas B.V. была создана за месяц до объявления отбора инвестора для разработки Юзовской площади, через инвестиционные фонды Emerstone Energy и Emerstone Capital Partners фирма заведена на бизнесмена Ярослава Кинаха, который утверждает, что фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, имена которых не раскрывались. В августе 2017 года Кинах назвал бенефициарами фонда себя самого и Тимоти М. Эллиотта, который известен как топ-менеджер Serinus Energy Inc (ранее Kulczyk Oil Ventures Inc) с активами в Румынии, где на разных должностях он работал с 2006 года.

Напомним, 24 января 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади. В сентябре 2013 года Shell уплатила бонус подписания 25 млн $. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.