БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
325 1

Аграрное министерство появится в начале 2021 года, – Шмыгаль

Аграрное министерство появится в начале 2021 года, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в начале 2021 года в Украине появится аграрное министерство.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина

"Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образования без полноценного управления. Поэтому с уважением к решению украинского парламента я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что также идут дискуссии о назначении аграрного министра.

"В начале следующего года можно ожидать, что пройдет создание полноценного аграрного министерства", – добавил Шмыгаль.

Как собщалось, она заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров. В частности, на должность министра аграрной политики претендует глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
аграрії (1312) сільське господарство (505) Шмигаль Денис (1486)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще якого підара треба пристроїти в тепле крісло з мілліоною зарплатою
показати весь коментар
17.12.2020 14:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 