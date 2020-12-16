Аграрное министерство появится в начале 2021 года, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в начале 2021 года в Украине появится аграрное министерство.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина

"Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образования без полноценного управления. Поэтому с уважением к решению украинского парламента я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что также идут дискуссии о назначении аграрного министра.

"В начале следующего года можно ожидать, что пройдет создание полноценного аграрного министерства", – добавил Шмыгаль.

Как собщалось, она заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров. В частности, на должность министра аграрной политики претендует глава Госгеокадастра Роман Лещенко.