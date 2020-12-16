Кабмин продлил эксперимент по выдаче электронных разрешенияй на международные перевозки

Кабинет министров Украины на заседании 16 декабря принял решение продлить экспериментальный проект по внедрению электронных бланков разрешений на международные автоперевозки до 31 декабря 2021 года.

"В этом году мы дали старт экспериментальному проекту по внедрению электронных бланков разрешений на международные грузовые автоперевозки через транспортный портал е-услуг e-transport.gov.ua. За это время сервисом воспользовались тысячи перевозчиков, которые положительно оценили его работу. Срок реализации эксперимента планировался до 31 декабря текущего года, однако пандемия и введение карантина на территории Украины привели к задержке принятия отраслевого приказа для внедрения соответствующих электронных бланков разрешений на постоянной основе", - прокомментировал решение Кабмина министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, в 2021 году ведомство также планирует разработать отдельную электронную платформу для осуществления мультимодальных контейнерных перевозок.

Как сообщалось, Мининфраструктуры разрабатывает механизм обмена информацией о выданных разрешениях на осуществление международных автоперевозок грузов в электронном формате в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и отдельно работает с правительством Казахстана над внедрением электронных разовых разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок.