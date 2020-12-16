Власти Германии ввели жесткий локдаун по меньшей мере до 10 января

В Германии со среды, 16 декабря, во второй раз за год вступил в силу "жесткий" локдаун с целю сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщает Deutsche Welle, в этот период будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса.

Также останутся открытыми аптеки и банки, АЗС.

Не будут работать во время локдауна парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг. Театры, музеи, фитнес-клубы и бассейны в Германии были закрыты еще со 2 ноября, когда в Германии ввели "мягкий" локдаун.

Согласно решению властей, дети дошкольного и школьного возраста по возможности должны оставаться дома. Чтобы сделать возможным уход за детьми, предприятиям советуют предлагать сотрудникам работать из дома.

Также правительство рекомендовало компаниям по возможности объявить каникулы на время локдауна. В то же время правительство решило расширить финансовую помощь предприятиям.

Согласно установленным правилам, встречаться во время локдауна можно максимально пяти людям из двух домохозяйств. Это ограничение несколько ослабят на время празднования Рождества – с 24 по 26 декабря, однако лишь для круга ближайших родственников.

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Богослужения в храмах разрешат, но без пения и с соблюдением гигиенических мероприятий, а также при условии предварительной записи.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Также запретят продажу пиротехники.

Напомним, 13 декабря федеральное правительство Германии и правительства земель во время экстренного совещания решили ввести эти новые ограничения. Они будут действовать как минимум до 10 января. Решение о дальнейших шагах после этой даты должны принять на совещании 5 января. Отдельные представители правительства предполагают, что определенные карантинные ограничения могут действовать до Пасхи.

Со 2 ноября в Германии действовал "мягкий" локдаун, который, впрочем, не дал желаемого эффекта: в стране на прошлой неделе сообщали об около 30 000 заражений в сутки.