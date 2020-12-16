Кабмин одобрил назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областей

Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, согласовал проекты указов президента о назначении Александра Старуха на должность главы Запорожской областной госадминистрации и Андрея Бойчука – на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что правительство предварительно согласовало представление на увольнение с должности главы Запорожской ОГА Виталия Боговина в связи с переходом на выборную должность.

Александр Старух уже занимал должность главы Запорожской ОГА в 2008-2010 годах, сейчас является депутатом Запорожского облсовета от партии "ВО "Батькивщина", с 2013 года и до августа 2020 года возглавлял ее областную организацию.

Как сообщил в ходе заседания Кабмина Андрей Бойчук, с 2016 года он официально не работает, а до этого работал в Министерстве энергетики. По его словам, в последние годы он занимался волонтерской деятельностью.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский уволил Виталия Федорова с должности Ивано-Франковской ОГА 5 ноября. Он возглавил областную администрацию 24 апреля 2020 года после ухода с этой должности в феврале 2020 года нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.



