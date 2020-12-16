Нацкомиссия обязала получателей "зеленого тарифа" оплатить расходы "ГарПока" на арбитраж

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила размер взноса для создания спецфонда, предназначенного для покрытия возможных затрат госпредприятия "Гарантированный покупатель" в международном арбитраже в Париже, в размере 0,11% чистого дохода плательщика взноса за первый-третий кварталы 2020 года.

Соответствующее решение после обращения "ГарПока" принято на заседании регулятора в среду, 16 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Согласно расчетам "ГарПока", ориентировочная сумма арбитражных затрат, которая может быть возложена на него при рассмотрении Международным арбитражным судом Международной торговой палаты (ICC) по ее арбитражному регламенту споров, связанных с договорами купли-продажи "зеленой" электроэнергии за март-июль 2020 года, составляет $2,61 млн.

По словам члена НКРЭКУ Ольги Бабий, в структуре тарифа "ГарПока" не предусмотрены средства для сопровождения дел в Парижском арбитраже, в то же время законодательство предусматривает взыскание средств для создания спецфонда с самих производителей "зеленой" электроэнергии, которые избрали этот вид отстаивания своих интересов. При этом она уточнила, что в случае неоплаты компаниями взносов, этот вопрос придется решать "ГарПоку", вплоть до судебных исков.

После обнародования проекта решения на сайте регулятора, три профильные ассоциации – "Европейско-украинское энергетическое агентство", "Украинская ветроэнергетическая ассоциация" и "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" – обратились к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой не принимать подобное решение.

Свое обращение ассоциации объяснили тем, что согласно действующей нормативной базе, затраты "ГарПока" должны быть учтены, если они связаны с рассмотрением споров, которые фактически возникают между сторонами по договорам купли-продажи зеленой электроэнергии, и она не содержит положений, позволяющих учитывать потенциальные затраты. А в данном случае речь идет о гипотетических затратах, указано в письме.

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Напомним, ранее "ГарПок" в письме к НКРЭКУ отметил, что согласно действующему законодательству объекты возобновляемой генерации, которые работают по "зеленому" тарифу или получили тариф по результатам аукциона, являются предприятием с иностранным инвестициями по критериям Хозяйственного кодекса Украины и избрали местом решения споров арбитраж по арбитражному регламенту Международной торговой палаты в Париже, обязуются уплачивать в пользу "ГарПока" взносы для создания целевого фонда, предназначенного для покрытия его арбитражных затрат.

В соответствии с письмом "ГарПока", обязательство по оплате взноса возлагается на 17 ВИЭ-объектов, которые отвечают указанным требованиям.

Согласно данным "ГарПока", задолженность перед этими предприятиями за март-июль составляет 592 млн грн, размер возможных начислений на сумму долга определен предприятием в 79,5 млн грн. Исходя из этого, согласно соответствующей формуле ICC, и рассчитана ориентировочная сумма возможных арбитражных затрат.

В то же время в "ГарПоке" уточнили, что в настоящее время у предприятия нет открытых производств в Парижском арбитраже.